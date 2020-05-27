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Batman’da korkunç olay! Yanında refakatçi kalan babasını feci şekilde öldürdü

Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 34 yaşındaki , yanında refakatçi olarak kalan 55 yaşındaki babası 'yı, yatağından çıkardığı demir çubukla öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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EVLADI DEMİR ÇUBUKLA CANINI ALDI

Olay, dün gece saatlerinde Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören , yanında refakatçi olarak kalan babası 'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.

HAYATA VEDA ETTİ

Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selahattin Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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