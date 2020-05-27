Corona virüs tespit edilen işçi sayısı 15'e yükseldi: 800 çalışan ve ailesi karantinaya alındı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki iplik fabrikasında 'Covid-19' testi pozitif çıkan işçi sayısı, 15'e yükseldi. İşçilerin ailelerinden 5 kişide de koronavirüs tespit edilince 800 çalışan ve aileleri, 1 Haziran'a kadar ev izolasyonuna alındı.
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını açıkladı.
FABRİKADA ÇALIŞAN 800 KİŞİ AİLESİYLE BERABER KARANTİNADA
Kaymakam Yılmaz, fabrikada çalışan işçi ve ailelerinin evlerinde izolasyona alındığını ve gözlem altında tutulduklarını belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren iplik fabrikasında ilk olarak 21 Mayıs'ta ortaya çıkan koronavirüs pozitif vaka sayısı, son alınan test sonuçlarıyla birlikte 15'i fabrika çalışanı, 5'i de ailelerinden olmak üzere 20'ye yükselmiştir. Bu kişilerin, hastanedeki tedavileri ve 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor. Aldığımız karar doğrultusunda, ön tedbir olarak iplik fabrikasında çalışan toplam 800 kişiye, aynı evi paylaştıkları veya temas ettikleri aile fertleriyle birlikte, sosyal hayatta bulaş riskini önleyici bir tedbir olarak 1 Haziran tarihine kadar ev izolasyonu uygulayacağız. Kolluk kuvvetlerimizle ev izolasyonunun denetimini sağlayacağız. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 200 TL para cezası uygulanacaktır" dedi.
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