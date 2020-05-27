27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi

'nin bölgesinde 'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı 'ın 'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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ŞEHİT TEĞMEN'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, 'nin bölgesinde yola önceden döşenen 'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade , şehit düştü.

Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, 'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi.

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi.

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