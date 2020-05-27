Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi
Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü.
Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi.
EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.
Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi.
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