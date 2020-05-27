Son dakika: Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 1-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 1-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı açıklandı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresi üzerinden yapılacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/p1GBQQkwHE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
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