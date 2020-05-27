27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu

günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, ’nun kuzeybatısı, , ve çevreleri ile ’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Mayıs 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, 'nun kuzeybatısı, , ve çevreleri ile 'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların , Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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