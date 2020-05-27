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Fabrikada koronavirüs çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi! Yüzlerce kişi izolasyonda

'ın ilçesindeki iplik fabrikasında 'Covid-19' testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi. İşçilerin ailelerinden 5 kişide de tespit edilince 800 çalışan ve aileleri, 1 Haziran'a kadar ev izolasyonuna alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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FABRİKADA KORONA ŞOKU! SAYI YÜKSELİYOR

Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını açıkladı.

KARANTİNA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Yılmaz, fabrikada çalışan işçi ve ailelerinin evlerinde izolasyona alındığını ve gözlem altında tutulduklarını belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren iplik fabrikasında ilk olarak 21 Mayıs'ta ortaya çıkan pozitif vaka sayısı, son alınan test sonuçlarıyla birlikte 15'i çalışanı, 5'i de ailelerinden olmak üzere 20'ye yükselmiştir. Bu kişilerin, hastanedeki tedavileri ve 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor. Aldığımız karar doğrultusunda, ön tedbir olarak iplik fabrikasında çalışan toplam 800 kişiye, aynı evi paylaştıkları veya temas ettikleri aile fertleriyle birlikte, sosyal hayatta bulaş riskini önleyici bir tedbir olarak 1 Haziran tarihine kadar ev izolasyonu uygulayacağız. Kolluk kuvvetlerimizle ev izolasyonunun denetimini sağlayacağız. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 200 TL para cezası uygulanacaktır" dedi.

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