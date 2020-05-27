İran'da baba 13 yaşındaki kızını uykusunda orakla başını kesip öldürdü
İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun babası tarafından uykusunda vahşice öldürülmesi ülkede infial yarattı. Katil baba, kızını öldürdükten sonra elindeki orakla karakola gitti ve cinayeti itiraf etti.
IranWire'de yer alan habere göre, 13 yaşındaki öğrenci Romina Ashrafi evden kaçtı, ardından tutuklandı. Yargıç evden kaçtığı belirtilen Ashrafi'nin itirazlarına rağmen onu ailesine teslim etti. 21 Mayıs Perşembe günü ise uykusunda babası tarafından vahşice öldürüldü.
BABASININ EVİNE GÖNDERDİ
Romina'nın memurlara ısrarla babasının evinde güvende olmayacağını, akrabalarında kalmanın daha güvende olacağını söyledi. Ancak Romina'nın itirazları çabasız kaldı ve babasının evine geri gönderdi.
UYURKEN CANINI ALDI
Yerel medyanın haberine göre bundan kısa süre baba, kızı uyuduğu sırada bir orak aldı ve kızının başını keserek vahşice öldürdü. Katil baba, kızını öldürdükten sonra elindeki orakla karakola gitti ve cinayeti itiraf etti.
ÖZEL EMİR VERİLDİ
IRNA'ya konuşan Heştper Valisi, Romina Ashrafi'nin babasının tutuklandığını ve 'davanın ayrıntılarının yasal süreçten sonra kamuya açıklanacağını' söyledi. Ancak Romina'nın babası tutuklanmış olmasına rağmen, İslam Ceza Kanunu'nun 220. maddesine göre, öldürülen kızın koruyucusu olarak, ölümle cezalandırılmayacak. Öte yandan İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın, cinayeti soruşturmak için 'özel bir emir' verdiğini belirtti.
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