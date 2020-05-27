27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İran'da baba 13 yaşındaki kızını uykusunda orakla başını kesip öldürdü

İran'da baba 13 yaşındaki kızını uykusunda orakla başını kesip öldürdü

'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun babası tarafından uykusunda vahşice öldürülmesi ülkede infial yarattı. baba, kızını öldürdükten sonra elindeki orakla karakola gitti ve cinayeti itiraf etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
VAHŞET! KIZININ BAŞINI ORAKLA KESTİ

IranWire'de yer alan habere göre, 13 yaşındaki öğrenci evden kaçtı, ardından tutuklandı. Yargıç evden kaçtığı belirtilen Ashrafi'nin itirazlarına rağmen onu ailesine teslim etti. 21 Mayıs Perşembe günü ise uykusunda babası tarafından vahşice öldürüldü.

BABASININ EVİNE GÖNDERDİ

Romina'nın memurlara ısrarla babasının evinde güvende olmayacağını, akrabalarında kalmanın daha güvende olacağını söyledi. Ancak Romina'nın itirazları çabasız kaldı ve babasının evine geri gönderdi.

UYURKEN CANINI ALDI

Yerel medyanın haberine göre bundan kısa süre baba, kızı uyuduğu sırada bir orak aldı ve kızının başını keserek vahşice öldürdü. baba, kızını öldürdükten sonra elindeki orakla karakola gitti ve cinayeti itiraf etti.

ÖZEL EMİR VERİLDİ

IRNA'ya konuşan Heştper Valisi, Romina Ashrafi'nin babasının tutuklandığını ve 'davanın ayrıntılarının yasal süreçten sonra kamuya açıklanacağını' söyledi. Ancak Romina'nın babası tutuklanmış olmasına rağmen, İslam Ceza Kanunu'nun 220. maddesine göre, öldürülen kızın koruyucusu olarak, ölümle cezalandırılmayacak. Öte yandan 'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın, cinayeti soruşturmak için 'özel bir emir' verdiğini belirtti.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA