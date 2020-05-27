27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Adana'da korkunç olay! Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini bıçakladı

'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bağımlısı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki G. isimli şahıs, eşini döverken araya giren babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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KORKUNÇ OLAY! ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

İddiaya göre, G. ile eşi G. (21) arasında kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Beşir G., eşini darbetmeye başladı.

Durumu gören komşuları, Beşir G.'nin babası (45) ile ağabeyi G.'ye (28) haber verdi. Beşir G., kendisini engellemek için eve gelen babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Beşir G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekipleri darbedilen Kardelen G. ile bıçakla yaralanan Sabır ve Fatih G.'yi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

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