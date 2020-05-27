Bu nasıl vicdansızlık! Yaşlı adamın zekât parasını gasp ettiler
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için dışarıya çıkan yaşlı adamın cebindeki zekat ve fitre paralarını çalan Fas uyruklu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
68 yaşındaki Mustafa Kara, bayram sabahı Karaköy'de saat 10.00 sıralarında kedilere mama vermek için sokağa çıktı. Kara'nın yanına aniden üç kişi yaklaştı ve yaşlı adamın ellerinden ve ağzından tutarak gasp etmeye çalıştı. Mustafa Kara, cebinde ise Ramazan ayı nedeniyle kendisine verilen fitre ve zekat paraları vardı.
5 BİN LİRAYI ZORLA ÇALDILAR
Gaspçılara daha fazla direnemeyen Kara'nın cebindeki 5 bin lirayı alan şahıslar, hızla kaçtı. Mustafa Kara gaspçıların arkasından koşsa da yetişemedi. Kara, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'dan gaspçıların eşkalini alarak ara sokaklarda çalışma başlattı. Polisler yaptığı incelemede, gaspçılardan birinin bir binanın bodrum katın girdiğini tespit ederken diğer iki şüphelileri, bir ara sokakta yakaladı. Kara'nın 5 bin lirası gaspçıların ayakkabısında bulundu. Paralar sayılarak Mustafa Kara'ya teslim edildi. Karaköy Polis Merkezi'ne götürülen üç şüphelinin Fas uyruklu olduğu belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen gaspçıların tercüman aracılığıyla ifadelerine başvuruldu. İfadelerinde pişman olduklarını belirten gaspçılar, 'Benim param yoktu. Ülkeme dönmek istiyorum. Beni cezaevine atmayın' dedi. İfadeleri sonrası hakimlik, suçun işleniş biçimi ve ceza ağırlığını göz önünde bulundurarak, şüphelilerin yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
ZEKAT PARAM DEMİŞTİ
Bayram günü gasp edilen Mustafa Kara, "Bu para bana ramazan ayı nedeniyle verilen fitre ve zekat parasıydı. Ben kedilere mama verdim dönüyordum. Arkamdan üç kişi geldi anında bana saldırdılar. Ne oluyor dememe kalmadan üzerime çullandılar. Ben de onlara karşı koymaya çalıştım. Gaspçılarla çok mücadele ettim. En sonunda cebimi yırtarak cüzdanımı alıp kaçtılar. Türkçe de konuşmuyorlardı" diye konuşmuştu.
Dilek Yaman/SABAH
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