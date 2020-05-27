Kısıtlama sonrası Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece başlayan yoğunluk gündüz de devam etti. Halde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erince Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.
YOĞUNLUK YAŞANDI
Gece başlayan hareketliliğin gündüz de devam ettiği görüldü. Market, manav gibi işletmeleri bulunan esnaf mal almak hale geldi. Halin içerisinde ve dışında araç yoğunluğu oluştu.
ARAÇLARINA TAŞIDILAR
Hale araçlarıyla giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlarına sebze ve meyve taşıdı.
GECEDEN BERİ BEKLEYENLER VAR
Fatih Aksaray'da manavı bulunan bir esnaf , "Yoğunluk var, içerisi daha da yoğun. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için gerçekten çok yoğun. Mallarda çok uygun değil, pahalı. Biz saat 24.00'den beri buradayız" diye konuştu. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
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