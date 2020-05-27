Kısıtlama sonrası Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erince Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Gece başlayan hareketliliğin gündüz de devam ettiği görüldü. Market, manav gibi işletmeleri bulunan esnaf mal almak hale geldi. Halin içerisinde ve dışında araç yoğunluğu oluştu.

ARAÇLARINA TAŞIDILAR

Hale araçlarıyla giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlarına sebze ve meyve taşıdı.

GECEDEN BERİ BEKLEYENLER VAR

Fatih Aksaray'da manavı bulunan bir esnaf , "Yoğunluk var, içerisi daha da yoğun. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için gerçekten çok yoğun. Mallarda çok uygun değil, pahalı. Biz saat 24.00'den beri buradayız" diye konuştu. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.