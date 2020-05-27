Brezilya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi öldü
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İKİNCİ ÜLKE
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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