Korkutan görüntüler! 'Sayıları 50-60'ı buldu'
Mardin'de Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte site bahçeleri, park ve sokakları dolduran başıboş sokak hayvanları vatandaşları korkutuyor. Hayvanların özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu söyleyen kent sakinleri, sokak hayvanlarının barınağa götürülmesini istedi.
Mardin genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyarken, güvenlik güçlerinin şehrin merkezi noktalardaki denetimleri devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber sayıları artan sokak hayvanları site bahçeleri, parklar ve sokaklarda sürü halinde gezmeye başladı.
'SAYILARI 50-60'I BULDU'
Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde bulunan sitenin spor sahasında sürü halinde dolaşan köpekler, sitede yaşayanları huzursuz etti. Bu durumun özellikle site içindeki çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten Mehmet Aşar, "Sokaklarda gezen sahipsiz köpekler halk sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği gibi sürüler halinde gezen köpekler tehlike arz ediyor. Bu konuda yetkililerin tedbir almasını istiyoruz. Hayvanları koruyalım ama insanlarımızı, çocuklarımızı da koruyalım. Bu sitenin önünde bir kadın bu köpeklerin saldırısına uğradı. Eskiden bu köpeklerin sayısı yaklaşık 10 taneydi. Şimdi sayıları 50-60'ı buldu. Yetkililerden isteğimiz köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmeleridir" dedi.
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