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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 26 Mayıs'ın vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından verileri açıklayan Bakan Koca, yeni sayılara dikkat çekti. İşte 26 Mayıs'ın koronavirüs vaka sayıları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, 26 Mayıs'ın vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." ifadelerine yer verdi.

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