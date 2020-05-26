Çorum’da foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
Çorum'da foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Çorum Belediyesi'ne ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MORGA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KIRIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ
Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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