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Çorum’da foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

'da foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erkek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BEBEK CESEDİ ŞOKU! BUNU NASIL YAPTINIZ?

Belediyesi'ne ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIRIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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