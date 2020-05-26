Kawasaki belirtisi görülen çocuklar koronavirüs çıktı
Çeşitli ülkelerdeki çocuklarda görülen koronavirüs bağlantılı kawasaki sendromuna benzeyen bir hastalık ortaya çıktı. Hollanda'da bu hastalığa yakalanan 19 çocuktan 10'unda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
Hollanda Pediatri Derneği (NVK) tarafından çocuk doktorlarından yeni hastalıkla ilgili vakaları bildirmeleri istendi. Hekimler, 19 çocukta yeni hastalığa ilişkin belirtilere rastlandığını açıkladı. Bu çocukların 10'unda koronavirüs tespit edildi.
Çocuklarda neredeyse sadece 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen nadir kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromu (TSS) belirtileri görüldü. Çocuklardan sadece 4'ü, 5 yaşından küçüktü. Diğerleri ise 5-18 yaş aralığındaydı.
BİR ÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Covid-19 ile ilişkilendirilen yeni hastalığa ilişkin vakalar ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İrlanda, Belçika, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'de de görüldü.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) hazırladığı bir rapora göre, Avrupa genelinde 230 çocuk, 'muhtemelen bu yeni hastalık nedeniyle' hayatını kaybetti.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
İngiltere'de 14, Fransa'da da 9 yaşındaki bir çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybederken, Fransa'da geçen hafta toplam vaka sayısının 135'e yükseldiği açıklanmıştı.
ABD medyasına göre, New York'ta yaşayan 3 çocuk da bu hastalık nedeniyle öldü. Eyaletteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 102 çocukta yeni hastalığın belirtileri olduğu ifade edildi.
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