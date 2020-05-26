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Kawasaki belirtisi görülen çocuklar koronavirüs çıktı

Çeşitli ülkelerdeki çocuklarda görülen bağlantılı kawasaki sendromuna benzeyen bir hastalık ortaya çıktı. Hollanda'da bu hastalığa yakalanan 19 çocuktan 10'unda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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AİLELER DİKKAT! ÇOCUKLARDA YAYILIYOR

Hollanda Pediatri Derneği (NVK) tarafından çocuk doktorlarından yeni hastalıkla ilgili vakaları bildirmeleri istendi. Hekimler, 19 çocukta yeni hastalığa ilişkin belirtilere rastlandığını açıkladı. Bu çocukların 10'unda tespit edildi.

Çocuklarda neredeyse sadece 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen nadir kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromu (TSS) belirtileri görüldü. Çocuklardan sadece 4'ü, 5 yaşından küçüktü. Diğerleri ise 5-18 yaş aralığındaydı.

BİR ÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Covid-19 ile ilişkilendirilen yeni hastalığa ilişkin vakalar ilk olarak 'de ortaya çıkmıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İrlanda, , , , , ve 'de de görüldü.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) hazırladığı bir rapora göre, Avrupa genelinde 230 çocuk, 'muhtemelen bu yeni hastalık nedeniyle' hayatını kaybetti.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

İngiltere'de 14, Fransa'da da 9 yaşındaki bir çocuk bu hastalık yüzünden hayatını kaybederken, Fransa'da geçen hafta toplam vaka sayısının 135'e yükseldiği açıklanmıştı.

ABD medyasına göre, 'ta yaşayan 3 çocuk da bu hastalık nedeniyle öldü. Eyaletteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 102 çocukta yeni hastalığın belirtileri olduğu ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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