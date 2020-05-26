İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye para cezası! Bekçiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı
Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve kendilerini uyaran bekçilere direnen 8 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çıkan arbedede ise bekçilerden birini sopayla yaralayan 1 şahıs gözaltına alındı.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı. O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.
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