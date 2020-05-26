İstanbul'da tramvay durağında ceset bulundu
Fatih Beyazıt tramvay durağında sabah saatlerinde, özel güvenlik görevlileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
Fatih Beyazıt Tramvay Durağı'nda saat 06.45 sıralarında özel güvenlik görevlileri durağın içerisinde bulunan bankların önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
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