26 Mayıs 2020, Salı
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İstanbul'da tramvay durağında ceset bulundu

durağında sabah saatlerinde, görevlileri tarafından bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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Durağı'nda saat 06.45 sıralarında görevlileri durağın içerisinde bulunan bankların önünde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

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