Bartın'da komşu 'Lambadan rahatsız oluyorum' deyip kurşun yağdırdı
Kozcağız beldesinde yaşayan Mustafa Geredeli isimli şahıs komşularının akşamları yaktıkları lambalardan rahatsız olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı.
Olay, öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli, dün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli'ye (67), "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu.
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