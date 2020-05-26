Bartın'da komşu 'Lambadan rahatsız oluyorum' deyip kurşun yağdırdı

Olay, öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli, dün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli'ye (67), "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu.