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Bartın'da komşu 'Lambadan rahatsız oluyorum' deyip kurşun yağdırdı

Kozcağız beldesinde yaşayan  isimli şahıs komşularının akşamları yaktıkları lambalardan rahatsız olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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Olay, öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan , dün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi 'ye (67), "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu.

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