İstanbul’da genç kadını terör savcısının adını kullanıp dolandırdılar
İstanbul’da kendilerini emniyet müdürü ve terör savcısı makam şoförü olarak tanıtan iki kafadar ‘Devlet için iş yaptığını, ihalelerden araç alıp sattığını’ ileri sürerek genç kadını dolandırdı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; mağdur kadının şikayeti üzerine şüpheliler tespit edilerek haklarında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şüphelilerin ne emniyet müdürü ne de terör savcısı makam şoförü olmadıkları belirlendi.
İstanbul'da kendilerini emniyet müdürü ve terör savcısı makam şoförü olarak tanıtan iki kafadar 'Devlet için iş yaptığını, ihalelerden araç alıp sattığını' ileri sürerek genç kadını dolandırdı. Mağdur kadının şikayeti üzerine şüpheliler tespit edildi. Haklarında iddianame düzenlendi.
"EMNİYET MÜDÜRÜYÜM" DEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan D.'nin kendisini emniyet mensubu, şüpheli Ali K.'nın ise kendisini terör savcısı makam şoförü olarak tanıttığı kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin müşteki Tuğba A. ile Kumkapı semtindeki bir restoranda bir araya geldikleri, burada Hakan D.'nin devlet için iş yaptığını, ihalelerden araç alıp sattığını söylediği belirtildi.
Hakan D.'nin müştekiye beğendiği araç olması halinde ihale yoluyla uygun fiyata satın alma hususunda teklifte bulunduğu, teklifi kabul eden Tuğba A.'nın sözde ihale için Hakan D.'nin banka hesabına 4 bin lira para yatırdığı kaydedildi.
TEHDİTLER SAVURDU
Devam eden süreçte şüpheli Hakan D.'nin çeşitli bahanelerle müştekiyi oyaladığı, bir süre sonra dolandırıldığını düşünen müştekinin şüpheli Ali K.'yi telefonla aradığı, müşteki ile şüpheli Ali K. arasında geçen görüşmede şüphelinin müştekiye 'Benim adımı bu olayda geçirme, yakarsan beni yakarım seni' şeklindeki sözlerle tehditte bulunduğu anlatıldı.
Şüpheli Hakan D. ise alınan ifadesinde, ihale yoluyla araç almak için müştekiden 4 bin TL para aldığını kabul ettiği ancak kendisini emniyet mensubu olarak tanıtmadığını ileri sürdü.
"SİZİ YAKACAĞIM"
Şüpheli Ali K. ise ifadesinde, olay tarihinde restoranda bir araya geldiklerinde müştekinin iddiasına konu dolandırıcılık olayı ile ilgili herhangi bir konuşma geçmediğini, o akşamdan yaklaşık üç ay sonra müştekinin kendisini aradığını ve şüpheli Hakan'ın ihale yoluyla uygun fiyatlı araç satın almaya aracılık edeceğini söyleyerek kendisini dolandırdığını anlattığını, kendisinin de konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını müştekiye ilettiğini iddia etti. Sadece Hakan ile arasındaki arkadaşlık ilişkisi dolayısıyla dolandırıcılık iddiasına ortak edildiğini, müşteki ile aralarındaki telefon görüşmesinde müştekinin kendisine 'Sizi yakacağım' dediğini, kendisinin de buna cevaben 'Benim iki çocuğum var, sen beni şikâyet edersen, ben de seni şikâyet ederim' dediğini beyan etti.
İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin müştekiyi dolandırdıkları, şüpheli Ali K.'nin ayrıca müştekiye yönelik 'Yakarsan beni yakarım seni' şeklinde söz söylemek suretiyle üzerine atılı tehdit suçunu işlediği kaydedildi.
AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR
Şüpheliler hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ceza talep edildi. Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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