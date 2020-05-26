Bursa’da cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililerin tahliye talebine ret

Geçen yıl kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta oturan Ayşe Güreşçi, sevgilisi Alaattin Oruç'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Aksoy'un eve gelmesinin ardından tuvaletin kapı arkasında saklandığı yerden çıkan Alaattin Oruç, Aksoy'a saldırarak elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından darp edildi. Ayşe Güreşçi'nin haber vermesi üzerine eve eski eltisi Medine Şahan, ev sahibi Ufuk Yıldırım ve Alaattin Oruç'un arkadaşı Caner Karakuzu geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım'ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi.