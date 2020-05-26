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Bursa’da cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililerin tahliye talebine ret

'da kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı gerekçesiyle evlerine çağırdıkları 48 yaşındaki 'u darp ederek öldüren 43 yaşındaki ile sevgilisi 'un yargılanmasına devam edildi. Tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi () ile bağlanan Aksoy ve Güreşçi'nin ev hapsi şartıyla tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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Geçen yıl kasım ayında 'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta oturan , sevgilisi 'a, 'un kendisine üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Aksoy'un eve gelmesinin ardından tuvaletin kapı arkasında saklandığı yerden çıkan Alaattin Oruç, Aksoy'a saldırarak elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından darp edildi. Ayşe Güreşçi'nin haber vermesi üzerine eve eski eltisi , ev sahibi ve Alaattin Oruç'un arkadaşı geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım'ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi.

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