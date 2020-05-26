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Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcıyı 8 yıl sonra evinde yakaladı

’dan ’ye 8 yıl önce ‘’ olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre;  Emniyeti’nin sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüpheliyi teknolojisiyle tespit ettiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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Azeybaycan'dan 'ye 8 yıl önce '' olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince flaş bir operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcıyı 8 yıl sonra evinde yakaladı ANKARA EMNİYETİ 'TURİST' DOLANDIRICIYI 8 YIL SONRA EVİNDE YAKALADI

YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLANDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen uyruklu şüpheli Khalida M. isimli kadın çok sayıda mağduru yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı.

EVLİLİK VE TİCARET SÖZÜ

Önce Azeriler Dayanışma Derneği'ne üye olarak birçok insanla tanışan kadın, bazı mağdurlara evlilik vaadi sunarken bazıları mağdurlarla da ticaret yapma sözü verdi.

ve 'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceği yalanıyla insanları kandıran Khalida M., kendisini Azerbaycan'da üst düzey bürokratları tanıyormuş gibi gösterdi… Rusya'da iyi bir üniversitede eğitim aldığı ve 3 dili olduğu öğrenilen şüpheli kadının annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.

BÖYLE TESPİT EDİLDİ

Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüphelinin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Emniyeti Dolandırıcılık Büro ekipleri, dolandırıcıya temizliğe giden kişi üzerinden şüphelinin evini teknolojisiyle tespit etti. Dolandırıcılık polisleri takip sonucu 'turist' kadını kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kadın mağdurlarla gönül ilişkisi yaşayarak güven kazandığını itiraf etti.(Nazif Karaman/Sabah)

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