Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcıyı 8 yıl sonra evinde yakaladı
Azerbaycan’dan Türkiye’ye 8 yıl önce ‘turist’ olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Ankara Emniyeti’nin sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüpheliyi Kriminalistik Adli Görüntülemeler teknolojisiyle tespit ettiği öğrenildi.
Azeybaycan'dan Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın ile ilgili Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince flaş bir operasyon düzenlendi.
YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLANDIRDI
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen Azerbaycan uyruklu şüpheli Khalida M. isimli kadın çok sayıda mağduru yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı.
EVLİLİK VE TİCARET SÖZÜ
Önce Azeriler Dayanışma Derneği'ne üye olarak birçok insanla tanışan kadın, bazı mağdurlara evlilik vaadi sunarken bazıları mağdurlarla da ticaret yapma sözü verdi.
Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceği yalanıyla insanları kandıran Khalida M., kendisini Azerbaycan'da üst düzey bürokratları tanıyormuş gibi gösterdi… Rusya'da iyi bir üniversitede eğitim aldığı ve 3 dili olduğu öğrenilen şüpheli kadının annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.
BÖYLE TESPİT EDİLDİ
Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüphelinin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro ekipleri, dolandırıcıya temizliğe giden kişi üzerinden şüphelinin evini Kriminalistik Adli Görüntülemeler teknolojisiyle tespit etti. Dolandırıcılık polisleri takip sonucu 'turist' kadını kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kadın mağdurlarla gönül ilişkisi yaşayarak güven kazandığını itiraf etti.(Nazif Karaman/Sabah)
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