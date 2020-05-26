26 Mayıs 2020, Salı
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Van'da gizli taziye çadırı! Karantinaya alınan mahallede bir kişi hayatını kaybetti...

'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahalleside koronavirüsten dolayı bir kadın yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısının 10, toplam vaka sayısının ise 478'e yükseldiği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020
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VAN'DA GİZLİ TAZİYE ÇADIRI! BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

Valiliği, İpekyolu ilçesinde 5 Mayıs'ta yasak olmasına rağmen kurulan Ortanca Mahallesi'ndeki vaka sayısının 128, evde gizli taziyenin kurulduğu Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki vaka sayısının ise 35 olmak üzere toplam vaka sayısının 163'e yükseldiği, evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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