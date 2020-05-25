25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türk futboluna damga vuracak 10 isim! Gözler onların üstünde...

Türk futboluna damga vuracak 10 isim! Gözler onların üstünde...

son dönemde çıkardığı yeteneklerle adından sıkça söz ettiriyor. EURO 2020'ye katılmaya hak kaz kazanan milli takımın geleceği şekillenirken, alt yapılar gösterdikleri performans ay yıldızlı forma göz kırpan genç yetenekler dikkatlerden kaçmadı. İşte geleceğe damga vuracak 10 yıldız adayı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURACAKLAR!

Türk futbolcular son dönemde yakaladığı başarılı performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, geleceğe damga vuracak 10 Türk yıldız adayı şimdiden adından söz ettiriyor. İşte o isimler:

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA