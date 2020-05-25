Türk futboluna damga vuracak 10 isim! Gözler onların üstünde...
Türk futbolu son dönemde çıkardığı yeteneklerle adından sıkça söz ettiriyor. EURO 2020'ye katılmaya hak kaz kazanan milli takımın geleceği şekillenirken, alt yapılar gösterdikleri performans ay yıldızlı forma göz kırpan genç yetenekler dikkatlerden kaçmadı. İşte geleceğe damga vuracak 10 yıldız adayı...
Türk futbolcular son dönemde yakaladığı başarılı performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, geleceğe damga vuracak 10 Türk yıldız adayı şimdiden adından söz ettiriyor. İşte o isimler:
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