25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Adana’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Ağaçların yerinden kaldırılması için ekipler tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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ŞİDDETLİ FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

İlçede 2 gündür etkili olan fırtına parklarda bazı ağaçları kökünden bazı ağaçları gövdelerinden devirdi. serasında üretimi yapılan bitkiler için yapılan gölgelikler ise fırtınanın etkisiyle zarar gördü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zarar gören gölgeliklerin onarılması ve ağaçların yerinden kaldırılması için Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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