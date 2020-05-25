Adana’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Kozan ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Ağaçların yerinden kaldırılması için ekipler tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
İlçede 2 gündür etkili olan fırtına parklarda bazı ağaçları kökünden bazı ağaçları gövdelerinden devirdi. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan bitkiler için yapılan gölgelikler ise fırtınanın etkisiyle zarar gördü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Zarar gören gölgeliklerin onarılması ve ağaçların yerinden kaldırılması için Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
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