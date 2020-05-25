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Son dakika: Türkiye'de virüsün tamamen biteceği tarihi açıkladılar

haberi... Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği , salgınının ülkelere göre biteceği tarihe ilişkin tahminlerde bulundu. Yapay zekanın için ulaştığı sonuç içe hiç iç açıcı değil. İşte Türkiye'de virüsün biteceği tarihin tahmini...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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TÜRKİYE'DE VİRÜSÜN BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADILAR

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen insanların sayısı 5.5 milyonu geçerken Singapur'da dikkat çekici bir araştırma yapıldı. ve 'nin yaptığı araştırmada aracılığıyla salgının ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi.

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