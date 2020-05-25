Son dakika: Türkiye'de virüsün tamamen biteceği tarihi açıkladılar
Son dakika haberi... Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zeka, koronavirüs salgınının ülkelere göre biteceği tarihe ilişkin tahminlerde bulundu. Yapay zekanın Türkiye için ulaştığı sonuç içe hiç iç açıcı değil. İşte Türkiye'de virüsün biteceği tarihin tahmini...
Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen insanların sayısı 5.5 milyonu geçerken Singapur'da dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada yapay zeka aracılığıyla salgının ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi.
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