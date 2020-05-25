Son dakika: Türkiye'de virüsün tamamen biteceği tarihi açıkladılar

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen insanların sayısı 5.5 milyonu geçerken Singapur'da dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada yapay zeka aracılığıyla salgının ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi.