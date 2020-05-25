25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayramlaşmak için gitmişlerdi! Akraba ziyareti acı bitti...

Bayramlaşmak için gitmişlerdi! Akraba ziyareti acı bitti...

'nin Melikgazi ilçesinde bir evde yalnız yaşayan nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında büyük şok ile karşılaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
BAYRAMLAŞMAK İÇİN GİTMİŞLERDİ! AKRABA ZİYARETİ ACI BİTTİ...

'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan 'ı (55) nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Kurumu morguna gönderildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA