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Erzincan'da felaket! Donarak hayatını kaybetti...

merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve kar fırtınası nedeniyle dönemediği tahmin edilen çoban ’ın yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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ERZİNCAN'DA FELAKET! DONARAK HAYATINI KAYBETTİ...

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkan bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle köye dönemedi.

Meraklanan ailesi ve köylüler Akpolat'ı bulmak için çalışma başlattı.ÿKendi çabaları ile çobanı bulamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve ekiplerinin arama çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü.

Akşam saatlerinde ekipler, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler Mevki'nde Süleyman Akpolat'ın cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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