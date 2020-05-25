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Denizli'de köpekten korkan motosikletli kadın kaza yaptı

'de motosikleti ile seyir halindeyken havlayarak üzerine doğru gelen köpeklerden korkan kadın direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düşerek yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Olay, Pamukkale ilçesi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda motosikletle seyir halinde olan Mercan Ö., sokak köpeklerinin havlayarak üzerine doğru gelmesi sonucu korkup panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düştü.

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