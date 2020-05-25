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İstanbul’da yasağı delen vatandaşlar polisi görünce böyle kaçtılar

ilçesinde  yasağına rağmen dışarıda olan vatandaşlar polisi görünce evlerine kaçtı. O anlar evinin balkonundaki bir kişinin kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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Olay, 'de bayramın 1. günü öğlen saatlerinde yaşandı. kısıtlaması sürerken bazı vatandaşlar yeşillik alana çıktı. Boş bir arazide toplanan içlerinde çocukların da olduğu mahalleli aracını görünce kaçışmaya başladı.

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KAMERAYA YANSIDI

O anlar evinin balkonundaki bir kişi tarafından kamerasıyla kayda alındı. Görüntüleri çeken vatandaşın 'Darmadağın oldular. İlginç.' demesi ise dikkat çekti.

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