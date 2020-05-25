Son dakika: Osmaniye’de deprem
Son dakika haberine göre; Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
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