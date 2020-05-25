25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Osmaniye’de deprem

Son dakika haberine göre; ’nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve 'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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OSMANİYE’DE DEPREM

'nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve 'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

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