25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı geldi | 25 Mayıs 2020 hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı geldi | 25 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ( hariç), , , Güneydoğu Anadolu’nu kuzey ve doğusu ile, , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Mayıs 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ( hariç), , , Güneydoğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile, , , , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA