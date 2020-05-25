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Oyun parkındaki ihmal can alıyordu! Kusurlu olan sorumluların 2 yıl hapsi isteniyor

’da alışveriş merkezinin içerisinde bulunan oyun parkında oyun oynadığı sırada yüksekten düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır şekilde yaralandı. Çocuğunun kemiklerinin kırılarak yaralanmasında oyun parkı sorumlularının ihmali olduğunu söyleyen anne, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah’tan ’ın haberine göre; kusurlu bulunan işletme sorumlusu hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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OYUN PARKINDA BÜYÜK İHMAL!

'da bulunan bir alışveriş merkezinin içinde bulunan çocuk oyun parkında oynadığı sırada yüksekten düşerek ağır derecede yaralandı. Kazada 7 yaşındaki kızının kemikleri kırılan anne ise güvenlik önlemlerinin az olduğu gerekçesiyle oyun parkı yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİLİRKİŞİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ İNCELEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne Canan A.'nın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazada güvenlik önleminin yetersiz olduğu iddia edilen oyun parkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında dosyaya bilirkişi atanarak kazada firma sahiplerinin ihmali araştırıldı.

İŞLETME KUSURLU BULUNDU

Bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda hazırlanan raporda işletmeden sorumlu Emine T.'nin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, parkta yeterli derecede güvenlik ��nlemi alınmadığına dikkat çekildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emine T. hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen sorumlu müdürü ilerleyen günlerde 'nde hâkim karşısına çıkacak. (Atakan Irmak/Sabah)

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