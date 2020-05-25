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Bursa’da eşinin şikayet ettiği mali müşavir Plaka Tanıma Sistemi sayesinde yakalandı

'da, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi 'ndaki polis kontrol noktasında darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Kervan A. (33), Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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EŞİ ŞİKAYET ETMİŞTİ! BÖYLE YAKALANDI

16 SUT 36 plakalı aranması olan otomobil, Merinos alt geçidinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, 'ndaki kontrol noktasında otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Kervan A.'dan evrakını istedi.

SUÇ KAYDI VAR

Mali müşavir olduğu için sokağa çıkma yasağından muaf olan Kervan A.'nın yapılan kontrollerde 'basit yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Eşini darbettiği için şikayet edilen Kervan A., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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