Bursa’da eşinin şikayet ettiği mali müşavir Plaka Tanıma Sistemi sayesinde yakalandı
Bursa'da, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasında darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Kervan A. (33), Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı.
16 SUT 36 plakalı aranması olan otomobil, Merinos alt geçidinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Gençosman Kavşağı'ndaki kontrol noktasında otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Kervan A.'dan evrakını istedi.
SUÇ KAYDI VAR
Mali müşavir olduğu için sokağa çıkma yasağından muaf olan Kervan A.'nın yapılan kontrollerde 'basit yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Eşini darbettiği için şikayet edilen Kervan A., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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