Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Gizlendiği depoda yakalandı
Düzce'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, bir fabrikanın deposunda saklanırken yakalandı.
Düzce'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, bir fabrikanın deposunda saklanırken yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hacı Sivrikaya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.
PLAKAYI GİZLEDİ
Motosikletin plakasını ikiye katlayan ve kaçan sürücüsü, karşı istikametten gelen polis ekiplerini görünce bir fabrikanın bahçesine girdi. Önce fabrikanın demir kapısına çarpan sürücü, ardından 06 FNA 48 plakalı park halindeki otomobile çarparak motosikletten düştü.
DEPODA YAKALANDI
Ardından yaya olarak kaçan kişi, kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucu şüpheli bir fabrikanın deposunda yakalandı.
Emre Ü., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosikletin çarptığı otomobilin sahibi Celalettin Uzgit, "Polis takipteydi. Polisten kaçmak isterken kapalı yola girdi. Demire çarptı arkasından benim arabamın altına girdi. Ondan sonra da fabrikanın arkasına doğru kaçmaya başladı" dedi.
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