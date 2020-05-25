25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kar yağışı Bayburt'ta etkili oldu! Köy yolları açıldı

'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu açıldı. Ekipler, kentin kırsal alanlarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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KAR YAĞIŞI BAYBURT'TA ETKİLİ OLDU! KÖY YOLLARI AÇILDI

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 2 köy ve 2 yayla yolunu açmak için çalışma başlattı.

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