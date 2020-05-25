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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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O İLDE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde kargo şirketinde çalışan bir kişide koronavirüse rastlanması üzerine bu kişinin temas ettiği kişilere de test yapıldı.

Testlerde beş kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.

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