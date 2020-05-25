Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde kargo şirketinde çalışan bir kişide koronavirüse rastlanması üzerine bu kişinin temas ettiği kişilere de test yapıldı.
Testlerde beş kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.
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