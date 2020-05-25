25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Garson kadın mobbing yüzünden intihar etti

Garson kadın mobbing yüzünden intihar etti

Bir görevli garson, amirlerinin mobbingi nedeniyle  etti. Ölümden dönen genç kadın, kendisini ölüme sürükleyen amirlerinden şikayetçi oldu. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
GARSON KADIN MOBBİNG YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ

35 yaşındaki Zeliha T., 'da bir kadrolu garson olarak çalışıyordu. Genç kadının iddiasına göre amirleri amirleri Mustafa T. ve Tuğrul A., kendisine yapıyordu. Garson olmasına rağmen kendisinden iş tanımında olmayan bazı işler buyuruyordu. Aylarca devam eden bu durum için bakanlığım mobing hattını arayarak durumu ihbar etti.

MOBBİNG İNTİHARI

Yine iddiaya göre uyarılan iki amir, genç kadına daha fazla mobbing yapmaya başladı. Çalışma arkadaşları da işimizden oluruz korkusuyla genç kadının lehine tanıklık yapmayı reddediyordu. Mobbing yüzünden psikolojisi bozulan genç kadın 5 Kasım günü evde olduğu bir gün ağrı kesici olan 'Parol' isimli ilaçtan bir kutu içti. Eve gelen eşi, evde baygın yatan eşini alıp hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, tedavi ardından hayata döndü.

İNTİHAR ETTİ

Kendisini öldürmeye çalışan Zeliha T.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yaşadığı mobbing nedeniyle kendisini öldürmek istediğini beyan ederek, 'İş yerinde psikolojimi bozan iki amir nedeniyle ettim. İkisinde de şikayetçiyim' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA