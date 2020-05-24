Türk Kızılay'dan yıllar sonra ilk! Maske üretimine yeniden başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında piyasadan tedarik ettiği maskeleri ve kişisel koruyucu ekipmanları hastanelerdeki sağlık personeli başta olmak üzere pandemi ile mücadele eden birimler ve vatandaşlara dağıtan Türk Kızılay, 1935'te kurduğu ve 8 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığına devrettiği maske fabrikasında yeniden maske üretmeye başladı.
Salgının başından bu yana hijyen malzemeleriyle birlikte maske de dağıtan Kızılay, bayramı evlerinde geçiren vatandaşlara kendi atölyelerinde üretilen 2 milyon maskeyi dağıtmayı planlıyor.
Bayram sonrası hareketlenecek olan sosyal yaşam için hazırlık mahiyetinde dağıtılacak maskeler, Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde bulunan üretim atölyelerinde imal ediliyor. Kızılay, zehirli gaz tehlikesine karşı 1935'te maske fabrikası kurmuş, tehlikenin geçmesi ile fabrikayı 1943'de Milli Savunma Bakanlığına devretmişti.
MASKELER ULTRAVİYOLE CİHAZIYLA HİJYENİK HALE GETİRİLİYOR
Salgın öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, maske üretimine de kısa sürede başlamıştı.
Nisan ayından bu yana tesislerinde 3 vardiya ile çalışan ve günlük 100 bin üretim yapan Kızılay, ürettiği maskeleri de üretim hattına entegre olan ultraviyole cihazıyla hijyenik hale getiriyor.
Üç katlı ve telli olarak üretilen maskelerde filtre olarak "meltblown" tipi dokunmamış kumaş, dış yüzeylere ise "spunbond" tipi dokunmamış kumaş kullanılıyor.
"DÖNEMİN İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşların ihtiyacı olan malzemeleri karşılamak için çalıştıklarını, en büyük bayramın yardım ulaştırdıkları insanların yüzündeki tebessümü görmek olduğunu ifade etti.
Yılın her günü Kızılaycılar'ın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını belirten Kınık, şunları kaydetti:
"Kızılayın ihtiyaca göre şekillenen organizasyon yapısı ve birimleri de tarihinin her döneminde kendini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın izleri silinmeden ikincisinin dillere dolandığı 1930'lu yıllarda, Kızılay'da olası gaz saldırılarında kullanılmak üzere gaz maskesi fabrikası kurmuştu. 1935 yılında kurulan maske fabrikası, yasa ile onanmasıyla 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığına devredilene kadar Kızılay tarafından işletilmişti. Dönemin ihtiyacı neyse tarihimizde de olduğu gibi onu karşılamaya devam edeceğiz."
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