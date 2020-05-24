24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Bingöl için flaş koronavirüs uyarısı! 35 gün sonra görüldü

İl Sağlık Müdürü Mehmet , 35 gün aranın ardından yeni koronvirüs vakasının görüldüğünü bildirdi. Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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O İL İÇİN UYARI: 35 GÜN SONRA KORONA GÖRÜLDÜ
İl Sağlık Müdürü Mehmet , yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.

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