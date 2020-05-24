24 Mayıs 2020, Pazar
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Corona virüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi? Uzmanlar açıkladı...

Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin birçok virüs, bakteri ile mantar kökenli hastalıkların 'ajanları' olarak görev yaptığını, taşıma ihtimalilerinin de mekanik olarak yüksek olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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CORONA VİRÜS BÖCEK VE SİNEKLERLE TAŞINABİLİR Mİ?

Yaz mevsimi, insanların böcek ve sineklerle temasımızın en yüksek olduğu dönem. Koronavirüsün yayılmasında sinek ve böceklerinin etkisinin olup olmadığı merak konusu olurken Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin koronavirüslerinin diğer türlerini taşıdıklarının bilindiğine dikkat çekti. Satar, bu canlıların virüs bulaşan maddeler ile temasıyla, corona virüsü mekanik olarak taşıyabilme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.

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