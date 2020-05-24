Corona virüs böcek ve sineklerle taşınabilir mi? Uzmanlar açıkladı...

Yaz mevsimi, insanların böcek ve sineklerle temasımızın en yüksek olduğu dönem. Koronavirüsün yayılmasında sinek ve böceklerinin etkisinin olup olmadığı merak konusu olurken Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin koronavirüslerinin diğer türlerini taşıdıklarının bilindiğine dikkat çekti. Satar, bu canlıların virüs bulaşan maddeler ile temasıyla, corona virüsü mekanik olarak taşıyabilme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.