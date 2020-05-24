24 Mayıs 2020, Pazar
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Sosyal mesafeli namazın ardından sarılarak bayramlaştılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Ancak namazını kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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KKTC'DE İLGİNÇ BAYRAM NAMAZI

'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında namazı camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Sosyal mesafeli namazın ardından sarılarak bayramlaştılar | VİDEO SOSYAL MESAFELİ NAMAZIN ARDINDAN SARILARAK BAYRAMLAŞTILAR | VİDEO

KKTC'liler, Din İşleri Başkanlığının talimatları doğrusunda evde abdest alıp kendilerine ait seccadelerle namazı eda etti. Hz. Ebubekir Camii'nde bayram namazı kurallara uygun kılınırken, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kurallara uygun kılınan namaz sonrası halk sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

KKTC'de korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplu ibadet yasağı da bayram namazı ile birlikte kaldırılmış oldu.

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