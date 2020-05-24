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Son dakika: Manisa'da silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

'nın Soma ilçesinde çıkan 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA! YARALILAR VAR

Dün sözlü münakaşa yaşayan iki grup, bugün Samsacı Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

Silahla yaralanan M.Y, O.Y. ve T.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler O.K. ve G.K, polise teslim oldu.

Kaynak: AA

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