24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da bir evi su bastı polisler yardıma koştu

Adıyaman'da bir evi su bastı polisler yardıma koştu

'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Komşuları içerideki suyu tahliye ederken, eve gelen polis ekipleri ise yaşlı kadını dışarıya çıkararak kızının yanına götürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
BİR EVİ SU BASTI POLİSLER YARDIMA KOŞTU

'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Besi Doğan'ın evini su bastı.

Sokağa çıkma yasağı olduğu için Doğan'ın evine gidemeyen yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.

Komşuları içerideki suyu tahliye ederken, eve gelen polis ekipleri ise yaşlı kadını dışarıya çıkararak kızının yanına götürdü.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA