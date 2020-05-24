Adıyaman'da bir evi su bastı polisler yardıma koştu
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Komşuları içerideki suyu tahliye ederken, eve gelen polis ekipleri ise yaşlı kadını dışarıya çıkararak kızının yanına götürdü.
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Besi Doğan'ın evini su bastı.
Sokağa çıkma yasağı olduğu için Doğan'ın evine gidemeyen yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.
Komşuları içerideki suyu tahliye ederken, eve gelen polis ekipleri ise yaşlı kadını dışarıya çıkararak kızının yanına götürdü.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- TRT Rusça yayına başladı
- Manisa'da silahlı kavga! Yaralılar var
- Bayram sabahı korkunç cinayet
- Bayramın vazgeçilmezi! Kilosu 300 lira...
- Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
- Kahraman Mehmetçik bayramda görev başında
- Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı
- Başkan Erdoğan’ın sesinden bayram klibi
- Kaymakamlıkta terör estirmişti! Tutuklandı
- Yanlış yere park edince...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri