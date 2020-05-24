24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'dan güldüren haber: Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı

Antalya'dan güldüren haber: Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı

'da ekmek almak için evinden çıktığı öğrenilen 67 yaşındaki bir vatandaş, fırının adresini sormak için yoldan geçen kamyoneti durdurdu. Yaşlı adamı aracına alan kamyonet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca film gibi bir olay yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
ABONE OL
EKMEK ALMAYA ÇIKTI! BAŞINA GELMEYEN KALMADI

'da, ekmek almak için evinden çıkan kişiyi de aracına alan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, aracına çarpınca gözaltına alındı. Ekmek almak için evinden çıkan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA