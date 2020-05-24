Antalya'dan güldüren haber: Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı

Antalya'da, ekmek almak için evinden çıkan kişiyi de aracına alan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, polis aracına çarpınca gözaltına alındı. Ekmek almak için evinden çıkan Emin Bozdoğan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.