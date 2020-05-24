Antalya'dan güldüren haber: Ekmek almaya çıktı! Başına gelmeyen kalmadı
Antalya'da ekmek almak için evinden çıktığı öğrenilen 67 yaşındaki bir vatandaş, fırının adresini sormak için yoldan geçen kamyoneti durdurdu. Yaşlı adamı aracına alan kamyonet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca film gibi bir olay yaşandı.
Antalya'da, ekmek almak için evinden çıkan kişiyi de aracına alan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, polis aracına çarpınca gözaltına alındı. Ekmek almak için evinden çıkan Emin Bozdoğan (67), fırının adresini sormak için yoldan geçen Turgay İ'nin kullandığı 07 AHE 273 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonettekilerin fırına kadar götürebileceğini söylemesi üzerine Bozdoğan, araca bindi.
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