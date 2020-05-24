Muğla'daki Tutkunlar çetesine büyük operasyon
Muğla emniyet ekipleri, sosyal medyadaki şiddet görüntüleri üzerine harekete geçti. Bir kişiyi ormanlık alanda darp edenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına hakaret ettikleri de tespit edildi. Yapılan operasyonda Tutkunlar çetesinden 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, R.E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntülerini görünce harekete geçti. Görüntüden, R.E.'yi dövenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına hakaret ettikleri de tespit edildi.
O ÇETEYE OPERASYONLAR SÜRECEK
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonunda polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik bu sabah, operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yürüttüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda çete lideri Yunus T. ile adamları H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı. Haklarında 'Suç işlemek aracıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' suçlarından işlem başlatılan şüpheliler, sorguya alındı. Ö.E. adlı şüpheli ise aranıyor.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirtildi.
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