24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu tahminleri... |Video

Bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu tahminleri... |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2020 12:36
Güncelleme:24.05.2020 12:38
Ramazan Bayramı günleri boyunca hava sıcaklıklarını 17-20 dereceleri arasında olacağı tahmin ettiklerini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Demirhan, bayram süresince havanın serin olacağını ifade etti. Demirhan, yarın (25 Mayıs Pazartesi) itibariyle yağış beklendiğini söyledi. Hafta ortasında ise yağışın şiddetini artıracağını ve sıcaklık derecelerini ise düşeceğini sel ve su baskını tehlikesi olduğunu ifade etti. Demirhan, yağışlı havanın cuma günü itibariyle sona ermesini beklediklerini ve sıcaklıkları ise yeniden 20 derecenin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı günleri boyunca hava sıcaklıklarını 17-20 dereceleri arasında olacağı tahmin ettiklerini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Demirhan, bayram süresince havanın serin olacağını ifade etti. Demirhan, yarın (25 Mayıs Pazartesi) itibariyle yağış beklendiğini söyledi. Hafta ortasında ise yağışın şiddetini artıracağını ve sıcaklık derecelerini ise düşeceğini sel ve su baskını tehlikesi olduğunu ifade etti. Demirhan, yağışlı havanın cuma günü itibariyle sona ermesini beklediklerini ve sıcaklıkları ise yeniden 20 derecenin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Burak Kut A Haber’e konuştu
Burak Kut A Haber’e konuştu
Şehitlikte buruk bayram! 25 yıldır dinmeyen özlem
Şehitlikte buruk bayram! 25 yıldır dinmeyen özlem
Ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
Ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Bayramda nasıl beslenmeliyiz?
Tehlikeli şaka! Hayatına mal oluyordu
Tehlikeli şaka! Hayatına mal oluyordu
Bayramda kar sürprizi
Bayramda kar sürprizi
Minarelerden tekbir sesleri yükseldi
Minarelerden tekbir sesleri yükseldi
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?
İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?
İstanbul’da dolu sürprizi
İstanbul’da dolu sürprizi
Korona savaşçılarına tekme tokat dayak!
Korona savaşçılarına tekme tokat dayak!
Korona ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı
Korona ile ilgili kritik rakamları canlı yayında açıkladı
Daha Fazla Video Göster