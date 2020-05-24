Bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu tahminleri... |Video

Ramazan Bayramı günleri boyunca hava sıcaklıklarını 17-20 dereceleri arasında olacağı tahmin ettiklerini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Demirhan, bayram süresince havanın serin olacağını ifade etti. Demirhan, yarın (25 Mayıs Pazartesi) itibariyle yağış beklendiğini söyledi. Hafta ortasında ise yağışın şiddetini artıracağını ve sıcaklık derecelerini ise düşeceğini sel ve su baskını tehlikesi olduğunu ifade etti. Demirhan, yağışlı havanın cuma günü itibariyle sona ermesini beklediklerini ve sıcaklıkları ise yeniden 20 derecenin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı günleri boyunca hava sıcaklıklarını 17-20 dereceleri arasında olacağı tahmin ettiklerini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Demirhan, bayram süresince havanın serin olacağını ifade etti. Demirhan, yarın (25 Mayıs Pazartesi) itibariyle yağış beklendiğini söyledi. Hafta ortasında ise yağışın şiddetini artıracağını ve sıcaklık derecelerini ise düşeceğini sel ve su baskını tehlikesi olduğunu ifade etti. Demirhan, yağışlı havanın cuma günü itibariyle sona ermesini beklediklerini ve sıcaklıkları ise yeniden 20 derecenin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...