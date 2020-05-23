23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yeni Adana Stadı'nın koltuk renkleri ne olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ve 'un maçlarına ev sahipliği yapacak Yeni Stadı'nın koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacağını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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YENİ ADANA STADI'NIN KOLTUK RENKLERİ NE OLACAK?

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adanalı sporseverlerin mutluluğunun bizim için önemli olduğunu ifade etmiştik. standartlarındaki 33 bin kişilik Yeni Stadyumu'nun koltuk renkleri, iki güzide kulübümüzün renkleri olan turuncu beyaz ve mavi lacivert olacak. Türk sporuna ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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