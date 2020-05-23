23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Yaşam Haberleri Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten "evde kal" mesajı

Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten "evde kal" mesajı

'da bir et entegre tesisinde yapılan baskında, etlerin altına gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

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