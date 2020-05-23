Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi! Emniyet'ten "evde kal" mesajı
Van'da bir et entegre tesisinde yapılan baskında, etlerin altına gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları koronavirüse karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
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