Merdiven altı üretilen tatlılarda bezelye, soya fasulyesi ve yer fıstığı oyunu

Ramazan Bayramı'nda, Türk kültürüyle özdeşleşen şerbetli tatlılarda sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla ev ziyaretleri yapılmasa dahi, vatandaşlar bu geleneği sürdürmek için şerbetli tatlılara talep gösteriyor. Uzmanlar, bugünlerde tüketimi artan tatlılarda yapılan bazı hileler konusunda uyarılarda bulundu. Şerbetli tatlılarda fıstık yerine yeşile boyanmış bezelye, soya fasulyesi ve yer fıstığı kullanıldığını söyleyen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetin Kurulu Başkanı Uğur Toprak, tereyağlı olduğu ileri sürülen bazı baklavalarda ise hayvansal gıdaların yer aldığına dikkat çekti. Toprak, "Piyasada Antep fıstığının, cevizin, şekerin ortalama kilogram fiyatı bellidir. Şerbetli tatlı satın alırken tüketici mutlaka matematiksel bir hesaplama yapmalı. Ürünün kendisi malzemelerin kilogram fiyatının altına düşüyorsa, taklit veya hile söz konusudur" dedi.