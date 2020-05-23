Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin partisinden Türkiye’ye teşekkür
Ukrayna'da Türkiye Büyükelçiliği ve Türk işadamları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara koronavirüs ve Ramazan ayı sebebiyle yardım paketleri dağıttı. İktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, yardım paketlerinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.
Ukrayna'da Türkiye Büyükelçiliği ve Türk işadamları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara koronavirüs ve Ramazan ayı sebebiyle yardım paketleri dağıttı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısı çerçevesinde, iktidar partisinin Ternopol milletvekili Lyudmila Marchenko, DEİK İş Konseyi Başkan Yardımcısı sanayici iş insanı Rasim Bekmezci, TURKSİD Ukrayna Başkanvekili sanayici İsmail Hacıoğlu önderliğinde Türk vatandaşlarına, akraba topluluklara ve Ukraynalı vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldı. Ağırlıklı olarak gıda, tıbbi malzeme ve nakdi destek içeren binlerce yardım paketi, çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü, zor durumda kalanlara ümit ve moral kaynağı oldu.
YARDIMLAR YÜZLERCE AİLENİN KAPILARINA KADAR ULAŞTIRILDI
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası dahilinde, 12 şehirde onlarca aileye yardım paketleri ulaştırıldı. Büyükelçilik tarafından da sosyal medya aracılığı ile duyurusu yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kampanya için yaklaşık 12 şehirde yüzlerce aileye yardım paketi ailelerin kapılarına kadar ulaştırıldı. İhtiyaç sahipleri ile bire bir ilgilenildi.
"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Konu ile ilgili Ukraynalı milletvekili Lyumila Marchenko, Türkiye Büyükelçiliği ve yardımsever iş insanlarının gayretleri ile başlatılan organizasyon için memnuniyetini dile getirerek, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda bizzat yer alırken, "Türkiye'nin her zaman Ukrayna'nın stratejik ortağı olduğu ve her zaman destek olduğu kardeş bir ülke olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gündemde olan korona virüs vakalarının insanlara yaşattığı zorlukları Türk iş insanları sayesinde bir nebze olsun azaltmaya çalıştığımız bu günlerde verdikleri destekler ve yaptıkları yardımlar için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İş adamlarından Rasim Bekmezci ise, "Türk insanının yardımsever yüzünü Ukraynalı dostlarımıza göstermeyi, hatta bu geleneği gelecek nesillerimize de aşılamayı planlıyoruz. Bu organizasyonda onlarca iş insanımızın emeği ve desteği bulunuyor, dolayısı ile el birliğinden kuvvet doğduğunun bir örneğini sergilediğimiz ve bu güzel manevi duygular ile bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşabildiğimiz için son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Sanayici işadamı İsmail Hacıoğlu yaptığı açıklamasında, "Büyükelçiliğimizin önderliğinde bütün Ukrayna'yı kapsayacak şekilde bir kampanya başlattık. Hem Türkiye'den hem de Ukrayna'dan karınca kararınca herkes bu yardıma bir katkıda bulundu" ifadelerini kullanarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da dolu sürprizi
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan ve Caner sözleri...
- Kuşadası'na bayram öncesi akın ettiler!
- Mbaye Diagne'den flaş itiraf!
- Duha namazı nasıl kılınır?
- Bursalı maceracı mağaraya girip yarasayı öptü!
- Kredi kartına dikkat! Bilim Kurulu Üyesi uyardı
- Bayram namazı evde kılınır mı?
- İl il bayram namazı saatleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri